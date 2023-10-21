Матыцин рассказал, как Минспорт будет ограничивать выезд молодых хоккеистов за границу

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, как в ведомстве собираются решать вопрос выезда молодых хоккеистов за границу.

— Что надо сделать, чтобы отстранить агентов без лицензии от работы с российскими хоккеистами?

— Прежде всего — работать с федерациями по укреплению нашей системы проведения соревнований. В частности, есть очень хороший проект лиги — «Золотая шайба». Сейчас мы будем работать в том числе по разработке нормативно-правовых актов, совместно с депутатами Государственной Думы, чтобы еще раз посмотреть, как мы можем защитить интересы российского хоккея, интересы спортсменов и тренеров, прежде всего. Для того, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов за рубеж. Но самое главное — создание здесь условий, которые бы позволяли в равной мере реализовывать свои спортивные таланты, а также материальная поддержка.

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