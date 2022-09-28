Менелл: «Для «Динамо» победы — это норма»

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл прокомментировал победу над «Авангардом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В первых двух матчах с моим участием мы выиграли у хороших команд, так что, старт получился хорошим. У нас классный коллектив, мы хорошо играем. Думаю, что для нас нет ничего невозможного, и у нас получится хороший сезон. Я чувствую себя на все сто процентов, так как тренировался на протяжении всего лета. Я, как и вся команда, нахожусь в хорошей форме. Мы много катаемся. Все в хорошем состоянии, и вы можете увидеть это на льду. Команда хорошо катит. Третья победа подряд — это круто! Нам нравится побеждать. Фокусируемся на следующей игре. Для нас победы — это норма», — приводит «РБ Спорт» слова Менелла.

После 11 матчей «Динамо» идет на 2-м месте в Западной конференции — 16 очков. «Авангард» занимает 8-е место на «Востоке» — 9 очков.