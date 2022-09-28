Рябыкин объяснил, почему «Аванард» проиграл московскому «Динамо»

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для омской команды это была 12-я подряд игра на выезде.

«Неплохо начали, но во втором периоде немного просели. В третьем попытались вернуться в игру, но пропустили необязательные голы. Боролись до конца, молодцы. Наконец эта серия выездная заканчивается, мы возвращаемся на свою арену. Как удалось сохранить силы под конец такого длинного выезда? Тут не то, чтобы силы... Это были всплески эмоций. В конце второго периода эмоции появились у ребят, попытались переломить ход игры», — приводит «РБ Спорт» слова Рябыкина.

Также тренер омской команды рассказал, как команда будет восстанавливаться после выездной серии.

«Мы дадим выходной, чтобы люди провели время с семьями. На следующий день сделаем вечернюю тренировку», — отметил Рябыкин.