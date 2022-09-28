Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

28 сентября, 01:17

Рябыкин объяснил, почему «Аванард» проиграл московскому «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для омской команды это была 12-я подряд игра на выезде.
«Неплохо начали, но во втором периоде немного просели. В третьем попытались вернуться в игру, но пропустили необязательные голы. Боролись до конца, молодцы. Наконец эта серия выездная заканчивается, мы возвращаемся на свою арену. Как удалось сохранить силы под конец такого длинного выезда? Тут не то, чтобы силы... Это были всплески эмоций. В конце второго периода эмоции появились у ребят, попытались переломить ход игры», — приводит «РБ Спорт» слова Рябыкина.

Также тренер омской команды рассказал, как команда будет восстанавливаться после выездной серии.

«Мы дадим выходной, чтобы люди провели время с семьями. На следующий день сделаем вечернюю тренировку», — отметил Рябыкин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-ryaby-kin-my-hoteli-vernut-sya-v-omsk-v-luchshej-situatsii-no-tak-poluchilos/
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Дмитрий Рябыкин
3
1
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Менелл: «Для «Динамо» победы — это норма»

Кудашов — о победе над «Авангардом»: «Мы играли правильно и находили возможности для создания моментов»