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КХЛ

Сегодня, 17:26

Меньшиков предложил организовать турнир с участием разных сборных России

Алина Савинова
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Бронзовый призер чемпионата СССР 1971 года Константин Меньшиков считает, что по окончании сезона КХЛ можно организовать турнир с участием разных сборных России.

«Идея Романа Ротенберга продлить сезон, организовав матчи с участием сборной России. Ее надо развивать. Тем более что нас никуда не приглашают и через год вряд ли позовут на чемпионат мира. В сложившихся условиях можно было бы провести турнир с участием первой сборной России, олимпийской, которая собирается на цикл, сборной ветеранов — тех, что еще в строю, и молодежной команды. Идея в том, что сильные должны играть с сильными, тогда идет рост мастерства игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Меньшикова.

В мае сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела турне по городам России, Белоруссии и Казахстана.

Национальная команда России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-men-shikov-ideyu-rotenberga-nado-dorabotat-organizovat-turnir-s-uchastiem-razny-h-sborny-h/
Хоккей
Сборная России по хоккею
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