«Металлург» победил «Локомотив» во втором матче и увеличил преимущество в финальной серии

«Металлург» дома одержал победу над «Локомотивом» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 1:0. Встреча проходила на «Арене Металлург» в Магнитогорске.

За команду хозяев гол в третьем периоде забил нападающий Денис Зернов. Гости сравняли счет на последней секунде матча, однако гол не был засчитан из-за паса рукой перед взятием ворот.

В первой 20-минутке судьи отметили шайбу защитника магнитогорской команды Алексея Маклюкова после видеопросмотра по запросу тренерского штаба ярославского клуба на положение «вне игры».

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Магнитки». Следующая игра между командами пройдет 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Второй матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Зернов — 11 (Силантьев, Пресс), 40:21 — 1:0.

Вратари: Набоков — Исаев (58:25).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 25 (7+8+10) — 32 (11+9+12).

Судьи: Беляев, Ромасько.

20 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 2-0