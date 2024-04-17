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Сегодня, 17:00

«Металлург» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию первого матча финала Кубка Гагарина

«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина 18 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Павел Акользин (ХК «Металлург»).
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в первом матче финала Кубка Гагарина в четверг, 18 апреля. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Арена Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Металлург» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ», КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Также матчи плей-офф КХЛ транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Для жителей Ярославля игру покажут на телеканале «Первый Ярославский». Начнется трансляция в 16.55 мск. Жители Магнитогорска смогут посмотреть матч на телеканале ТВ-ИН. Начало эфира — 18.40 по местному времени.

Расписание финальной серии доступно в нашем материале.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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