«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в первом матче финала Кубка Гагарина в четверг, 18 апреля. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Арена Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Металлург» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ», КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Также матчи плей-офф КХЛ транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Для жителей Ярославля игру покажут на телеканале «Первый Ярославский». Начнется трансляция в 16.55 мск. Жители Магнитогорска смогут посмотреть матч на телеканале ТВ-ИН. Начало эфира — 18.40 по местному времени.

Расписание финальной серии доступно в нашем материале.

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