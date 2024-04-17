Нападающий «Металлурга» Гребенкин: «В выходе в финал для меня нет ничего особенного»

Нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин после седьмого матча полуфинала Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (3:2, 4-3) в интервью «СЭ» рассказал о серии с екатеринбуржцами.

— Какие ощущения после победы над «Автомобилистом» и выхода в финал?

— Легкое опустошение. Тяжелый матч, тяжелый плей-офф. У меня непросто все складывается. Спасибо команде, что поддерживают и находят правильные слова. Спасибо болельщикам, которые были на игре, которые смотрели ее по телевизору, ждали победы и дождались.

— Какой ключевой фактор седьмой игры?

— Забили свои голы. Отработали в защите. Поймали на себя шайбы. Не допускали контратак и сыграли по тактике.

— Седьмой матч в плей-офф — всегда особенные чувства. Волновались перед игрой?

— Честно, не было какого-то «вау». Относился как к обычному матчу. Всегда выходишь только побеждать, радовать болельщиков. Хорошо, что получилось.

— Выход в финал кружит голову или спокойно относитесь к промежуточному достижению?

— В выходе в финал для меня нет ничего особенного. Мы просто идем по накатанной дороге, все вместе, друг за друга, одним кулаком.