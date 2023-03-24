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Сегодня, 13:45

Михайлов: «Без голов в большинстве СКА будет трудно выиграть Кубок Гагарина»

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Бывший нападающий СКА Александр Михайлов считает, что петербуржцам будет сложно рассчитывать на победу в Кубке Гагарина с низкой реализацией большинства.

«Конечно, это очень нехорошо. Потому что из реализаций большинства складывается игра. Основополагающий момент в хоккее. Важно уметь его использовать. Даже в меньшинстве СКА забивает, а когда получает на игрока больше — нет.

Можно, не забивая в большинстве, рассчитывать на победу в Кубке Гагарина? Это очень сложно. Следующий соперник будет более серьезный: ЦСКА или «Локомотив». Многие команды только и рассчитывают на удаления соперника, чтобы решить исход матча в свою пользу", — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

СКА обыграл «Торпедо» в серии плей-офф КХЛ с общим счетом 4:0. За все игры армейцы не забросили ни одной шайбы, имея перевес в количестве игроков на площадке. По проценту реализации большинства (11.9) петербуржцы — одна из худших команд Кубка Гагарина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mihajlov-bez-golov-v-bol-shinstve-ska-budet-trudno-vy-igrat-kubok-gagarina/
Хоккей
ХК СКА
Кубок Гагарина
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