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16 марта, 10:39

Морозов рассказал о посещаемости матчей первого раунда плей-офф КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что посещаемость матчей первого раунда плей-офф составила более 90 процентов. Первый раунд Кубка Гагарина прошел с 29 февраля по 12 марта.

«Мы следили после пандемии, как люди возвращались. Сейчас хоккей стал более непредсказуемым, клубы устраивают разные развлечения на аренах, работают для болельщиков, делают match day интереснее для всей семьи: детей, мужчин и женщин, молодежи. Поэтому после пандемии трибуны собирают все больше зрителей. Сейчас посещаемость первого раунда составила более 90 процентов, были установлены рекорды лиги по средней заполняемости, по средней и общей посещаемости», — приводит слова Морозова ТАСС.

Во втором раунде плей-офф сыграют «Динамо» (Москва) — «Трактор», «Металлург» — «Спартак», «Авангард» — «Локомотив», СКА — «Автомобилист».

Источник: ТАСС
Алексей Морозов (хоккей)
КХЛ
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