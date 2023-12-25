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Сегодня, 06:47

Морозов: «Возвращение Ковальчука — очень значимое событие»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о возвращении форварда Ильи Ковальчука в лигу.

«Конечно же, я очень рад за Илью, его возвращение — это очень значимое событие, — сказал Морозов. — Во-первых, мало кто играет в 40 лет, во-вторых, еще меньше тех, кто возвращается в игру после почти трехлетней паузы, и то, и другое — крайне непросто, и Илья лишний раз доказал, что является одним из сильнейших хоккеистов в истории. Символично, что Илья пришел в команду, в которой начинал свою профессиональную карьеру, но на высшем уровне чемпионатов страны ни разу не играл. Символично и то, что он забросил шайбу в первом же матче — пусть и в пустые ворота, это ничего не меняет», — приводит слова Морозова ТАСС.

Ковальчук вернулся в «Спартак» спустя 22 года, он не играл за красно-белых с 2001-го.

В регулярном чемпионате КХЛ Ковальчук не забивал больше двух лет — с 27 февраля 2021 года, когда он отличился за «Авангард» в игре против «Барыса» (5:2).

Источник: https://tass.ru/sport/19620315
Алексей Морозов (хоккей)
Илья Ковальчук
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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