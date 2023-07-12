Московское «Динамо» обменяло нападающего Кодолу в минское «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Владислав Кодола в результате обмена перешел в минского «Динамо».

Как сообщает пресс-служба московского клуба, 30 апреля игроку было сделано квалификационное предложение, которое Кодола не принял. В результате денежной сделки права на хоккеиста переходят минской команде.

26-летний хоккеист подписал с клубом из Минска контракт на 2 года.

В сезоне-2022/23 Кодола в составе московского «Динамо» провел 53 игры в регулярном чемпионате, набрал 20 (6+14) очков, в плей-офф — 3 игры, 1 (0+1) балл. Суммарно в КХЛ у него 295 игр и 116 (43+73) очков.