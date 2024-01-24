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Сегодня, 17:45

Голкипер Набоков — о драфте: «Много хороших вратарей не выбрали. Того же Бобровского»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Илья Набоков.
Фото ХК «Металлург»
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Вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков в интервью «СЭ» высказался о ближайшем драфте НХЛ и своем будущем.

— Ваш контракт с «Металлургом» действует еще на год?

— Да.

— Какие мысли о будущем?

— Пока разговоров с клубом не было. Нужно хорошо сыграть в плей-офф. После сезона посмотрим.

— Знаю, что ваша классная игра в КХЛ заинтересовала некоторых скаутов НХЛ. Летом вас ждет последний шанс на драфте.

— Стараюсь об этом не думать. Все мысли только о команде и каждом матче. Если меня задрафтуют, то будет очень здорово.

— Понимаете, почему вас не выбрали на драфте раньше? Вы играли в сборной, у вас классная статистика по МХЛ.

— Не знаю. Много хороших вратарей не выбрали на драфте НХЛ. Того же Сергея Бобровского. Он просто уехал в НХЛ без драфта.

— Будет красиво, если вас выберет «Сан-Хосе», где за развитие вратарей отвечает Евгений Набоков.

— Конечно. Можно сказать, что это маленькая мечта: познакомиться и поработать с Евгением Набоковым. Это будет круто. Но и выбору других команд тоже буду рад.

Полностью интервью Ильи Набокова читайте на сайте «СЭ»

НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Илья Набоков
0
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