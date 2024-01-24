Сегодня, 17:45
Вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков в интервью «СЭ» высказался о ближайшем драфте НХЛ и своем будущем.
— Ваш контракт с «Металлургом» действует еще на год?
— Да.
— Какие мысли о будущем?
— Пока разговоров с клубом не было. Нужно хорошо сыграть в плей-офф. После сезона посмотрим.
— Знаю, что ваша классная игра в КХЛ заинтересовала некоторых скаутов НХЛ. Летом вас ждет последний шанс на драфте.
— Стараюсь об этом не думать. Все мысли только о команде и каждом матче. Если меня задрафтуют, то будет очень здорово.
— Понимаете, почему вас не выбрали на драфте раньше? Вы играли в сборной, у вас классная статистика по МХЛ.
— Не знаю. Много хороших вратарей не выбрали на драфте НХЛ. Того же Сергея Бобровского. Он просто уехал в НХЛ без драфта.
— Будет красиво, если вас выберет «Сан-Хосе», где за развитие вратарей отвечает Евгений Набоков.
— Конечно. Можно сказать, что это маленькая мечта: познакомиться и поработать с Евгением Набоковым. Это будет круто. Но и выбору других команд тоже буду рад.