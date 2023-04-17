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17 апреля, 22:59

Галиев — о победе над ЦСКА: «Хороший матч, играли правильно тактически»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. В этой встрече форвард забросил шайбу.

— Хорошая игра. Начало сумбурное где-то. Эмоции, нервы. Потом успокоились. Довели дело до победы. Играли правильно тактически. Сохраняли шайбу, где-то может некрасиво, но результативно.

— Насколько для вас была важна заброшенная шайба?

— Для меня каждый гол — это помощь команде. От меня много ожидают. Не всегда получалось забить, немножко у нас другие функции в звене. Мы много в обороне делали черновую работу. Сегодня так получилось, забил. Дай бог, что забил в самый важный момент. Помог команде.

— Очень много совпадений с первым матчем пять лет назад. Вы тоже пропустили одну шайбу, победный гол забили. Похожая игра была с той, что была пять лет назад. В следующий раз также выиграете 2:1, как пять лет назад?

— Пять лет назад у нас другая команда была. Легионеры были и возрастные игроки. Игра меняется, площадки поменялись. Многое меняется. Дай бог результат такой же будет.

Станислав Галиев
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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