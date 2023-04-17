Лукоянов — о матче с ЦСКА: «Счет не отражает того, какой тяжелой была игра»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов подвел итоги первого матча финала Кубка Гагарина против ЦСКА (4:1).

— «Ак барс» чуть ли не единственная команда, которая может побеждать в силовой борьбе. Перед матчем прорабатывали это? Если лидер по этому компоненту в команде?

— У нас в команде можно зайти посмотреть на КХЛ, кто лидер. Сегодня не такая силовая была. Но где-то проскакивали моменты. Серия еще вся впереди. Конечно, мы за и применяем это в игре.

— После борьбы у бортов шли голы. Этот момент прорабатывали?

— Мне тяжело ответить на этот вопрос. У них очень большие нападающие. Мы все понимаем и видим это. Если у них там большой Карнаухов, а у нас Журавлев — пятнадцать килограмм. Как он будет против него? Если ты уступаешь в весе надо брать катанием или хитростью. Я стараюсь принимать силовые, как и все, кто за 80 килограмм.

— Вы сказали, что очень много дебютантов в Кубе Гагарина. Подсказываете ребятам?

— Безусловно. Это нормальное явление. Как раньше мне подсказывали, я сейчас подсказываю. Это очень хорошо. Тренеры тоже на всех распыляться не могут. От нас просят, чтобы мы помогали и говорили, что делать.

— Очень много совпадений с первым матчем пять лет назад. Вы тоже пропустили одну шайбу, победный гол забил Станислав Галиев. Похожая игра была с той, что была пять лет назад. В следующий раз также выиграете 2:1, как пять лет назад?

— Конечно, это все осталось в истории. Вспоминаются только яркие моменты. В сторону убираешь эти воспоминания. Хочется новых ощущений. Если ты хочешь получить хороших ощущений, то должен хорошо поработать.

— У вас был какой-то план. Вы его придерживались?

— Да. У нас был план, и мы его придерживались. Ну какой план? Я выхожу, чтобы нам не забили. А тут получается так, чем больше ты создаешь активности в средней зоне, соперник ошибается. Просто случай. Хорошо, что этот гол помог нам в первом периоде. Соперник доминировал и напрягал очень прилично. Благодаря Тимуру мы выстояли. На второй и третий период вышли с другим настроением. Уже не стеснялись и играли в свой хоккей. Даже счет не отражает той игры, как она была тяжела.

— Как ощущается поддержка болельщиков в родном городе?

— Я об этом задумывался. Даже когда три или четыре дня назад очередь выстроилась за билетами на Чистопольской. Мимо пробегая, я ощутил, что нашими победами и своей работой мы принесли в республику праздник. Его давно не было. И наш народ приходит на игры. Для них каждая игра — это большой праздник. Они радуются, отдыхают. Мы стараемся очаровывать их победами. Для всей республики это дорогого стоит. И у нас республика хоккейная. Большое им спасибо. Праздник был отличный, много знакомых приезжало по всей республике. Благодаря их поддержке мы побеждаем и надеемся, что будем также продолжать.