Нападающий «Динамо» Скоренов поделился эмоциями после победы над ЦСКА

Нападающий «Динамо» Александр Скоренов поделился эмоциями после победы над ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Отличные эмоции от победы. Очень хотели забрать два очка. Выходили на игру заряженными, создавали моменты, ложились под шайбы, в своей зоне играли попроще. Делали все, чтобы выиграть.

— Вы забили в большинстве. Но сначала розыгрыша были на борту, а потом пошли на пятак. Это наигранно или по наитию? И где вам комфортнее играть?

— Мы наигрываем комбинации, и это была один из вариантов. Где комфортнее играть? Мне без разницы, где играть на розыгрыше или на пятаке.

— ЦСКА выровнял игру во второй половине. Насколько вообще закономерен результат?

— ЦСКА хорошо играл, но я считаю, что мы больше заслужили победу.

— Со стороны показалось, что у вашей тройки все получалось. Почти все смены проходили в чужой зоне. У вас было такое ощущение?

— Да, мы больше созидали, с ребятами это все обсуждали и на лавке, и в раздевалке. Понимаем, что нам нужно помогать команде именно заброшенными шайбами. Это путь к победе.

— У Якоба Лильи огромное количество моментов в каждом матче, сегодня он забросил победную шайбу. Добавит ли ему это уверенности? А то кажется, что он откровенно начинает злиться от количества упущенных моментов...

— Сто процентов добавит уверенности и хладнокровия. Мы с Джорданом начинаем подшучивать над этим, и он немножко злится. Но потом отпускает ситуацию.

— Комментаторы назвали вас белорусским джокером «Динамо». Как вам такое прозвище?

— Да нормально, если так считают, то ладно. Со стороны интересно послушать о своей игра от комментаторов и болельщиков.

— Подогревало ли вас, что у ЦСКА сегодня 1000-я игра в КХЛ?

— Мы знали, я лично знал. Но не могу сказать, что это как-то влияло. Как факт принял и все.

— У тебя шестая шайба в двенадцатом матче. Хороший результат. Ожидал такой игры от себя?

— Я не ждал, но старался помочь команде, как могу. Не важно — передачи или меньшинство... Где тренер скажет, там и буду играть. Главное — все делать на команду и для победы.