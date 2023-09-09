Нападающий «Куньлуня» Родуолд объяснил поражение команды от «Ак Барса»

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Джек Родуолд высказался о поражении от «Ак Барса» (1:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Конечно мы были взволнованы, нам противостоял очень сильный соперник, год от года являющийся претендентом на Кубок Гагарина. Состав у них действительно звездный. Мы здорово выглядели при игре в равных составах, где-то даже переигрывали. Матч сломали удаления и стычки, потеряли темп, но опять же, если убрать эти вещи, то, считаю, что мы ничем не хуже даже таких топовых команд», — приводит слова Родуолда Metaratings.ru.

«Куньлунь» проиграл первый матч в текущем сезоне КХЛ и занимает второе место в таблице «Запада» (6 очков).