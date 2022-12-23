Голдобин — о драке Коростелева: «Неожиданно. Буду уважать его еще больше»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ и драку форварда уральцев Никиты Коростелева с защитником гостей Никитой Ефремовым.

— Играли хорошо, держали счет, — сказал Голдобин. — Но потом немного упустили моменты, пропустили и проиграли по буллитам.

— Расскажите про ваш гол и празднование.

— В прошлом матче гол не засчитали. Но его тогда и не было. Сейчас решил показать, что гол был. Правда, и офсайд был близко. Слава Богу, что все хорошо.

— Тяжело играть в атаке против таких организованных команд, как «Сибирь»?

— Конечно, это тяжело. Они действуют по плану. Нужно креативить, чтобы убежать от соперника или что-то придумать.

— Это получалось сегодня?

— Мы играли неплохо, создавали моменты, просто их вратарь выручил. Была хорошая игра.

— Что скажете о драке Никиты Коростелева?

— Неожиданно. Буду уважать его еще больше. Никита — молодец. Немного придал нам сил.