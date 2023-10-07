Петунин: «Победную шапку вручили Гребенкину — хет-трик случается редко»

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин поделился мнением о победе над «Салаватом Юлаевым» (6:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

В составе хозяев свой первый хет-трик в лиге оформил форвард Никита Гребенкин. 20-летний нападающий отличился в равных составах и в большинстве, а также забросил шайбу в пустые ворота в меньшинстве.

«Кому вручили победную шапку? Конечно, Никиту Гребенкину, оформившего хет-трик! Такое редко случается, поэтому поздравляю его. Ну и Артема Загидуллина, который подтаскивал нас в нужных моментах», — цитирует Петунина Metaratings.ru.

«Магнитка» (25 очков), лидирующая в регулярном чемпионате, одержала четвертую победу подряд.