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Сегодня, 10:17

Петунин: «Победную шапку вручили Гребенкину — хет-трик случается редко»

Руслан Минаев
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Нападающий «Металлурга» Александр Петунин поделился мнением о победе над «Салаватом Юлаевым» (6:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

В составе хозяев свой первый хет-трик в лиге оформил форвард Никита Гребенкин. 20-летний нападающий отличился в равных составах и в большинстве, а также забросил шайбу в пустые ворота в меньшинстве.

«Кому вручили победную шапку? Конечно, Никиту Гребенкину, оформившего хет-трик! Такое редко случается, поэтому поздравляю его. Ну и Артема Загидуллина, который подтаскивал нас в нужных моментах», — цитирует Петунина Metaratings.ru.

«Магнитка» (25 очков), лидирующая в регулярном чемпионате, одержала четвертую победу подряд.

Источник: Metaratings.ru
Александр Петунин
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
Никита Гребенкин
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