Джордан Уил — о хет-трике: «Мне повезло сегодня реализовать свои три броска»

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил, оформивший хет-трик в ворота «Сочи» (5:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, в интервью «СЭ» поделился впечатлениями об игре и рассказал об ожиданиях от концовки «регулярки».

— Сыграли сегодня хорошо. У нас была очень эмоциональная игра против «Спартака», поэтому в плане эмоций сегодня их было не так много. После того как они забили нам, мы взяли игру под свой контроль, забросили еще и с комфортным преимуществом закончили встречу.

— У вас сегодня первый хет-трик в КХЛ. Все 3 шайбы забросили в большинстве с одной позиции. Можно сказать, сегодня в правом круге вбрасывания был ваш «офис».

— Да, получается, что так (смеется). У нас было достаточно попыток в большинстве сегодня, оно сработало хорошо. Ребята отдавали на меня, а я старался забросить. Там еще перед воротами ребята закрывали обзор вратарю. Мне повезло сегодня реализовать свои 3 броска.

— Не обидно, что ни одной кепки не прилетело на лед?

— Все в порядке (смеется). Вечер вторника, праздники кончились, и все вернулись на работу. Я все понимаю.

— У «Динамо» было 3 игры за последние 4 дня. Как в физическом плане себя ощущаете?

— Нет проблем, много ребят привыкли к такому ритму. Особенно те, кто играл в Северной Америке, для нас это не в новинку. Ты просто выходишь и играешь, не думая ни о чем больше. У нас есть еще пару игр перед небольшим отдыхом. Надо продолжать в том же духе побеждать, чтобы забраться в таблице перед плей-офф как можно выше.

— У «Динамо» последняя часть чемпионата в основном проходит в Москве, не так много выездных матчей.

— Это здорово, меньше поездок — меньше воздействия на организм, восстановлений. Плюс больше времени можно провести с семьей. У нас в ноябре и декабре было много игр на выезде, достаточно тяжело. Мы здорово сплотились как команда, выиграли приличное количество матчей. В таком плотном графике мы идем в топ-3 в Западной конференции. Теперь у нас достаточное количество матчей дома, из чего можно и нужно забирать свое преимущество и выигрывать.

«Динамо» набрало 68 очков в 49 матчах и поднялось на второе место на «Западе».