23 ноября, 21:02
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин ответил на вопросы о драке с форвардом «Металлурга» Михаилом Фисенко, которая состоялась в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Почему произошла драка с Михаилом Фисенко?
— Эмоции. Надо было завести команду. Мы пропустили гол — надо было добавить эмоций. Такое бывает в хоккее. Хочу отдать должное Мише Фисенко. Он не стал отказываться.
— В конце вы триумфально вскинули руки. Благодарили болельщиков?
— Я хотел поднять эмоции у ребят и болельщиков тоже. Ничего особенного. Никаких провокационный действий.
— Получилось вызвать у команды эмоции?
— Думаю, да. Мы забили гол, но его не засчитали. Как говорит наш тренер: большой глаз увидел.
— До матча думали, что может быть драка с Фисенко?
— Нет. Настраивался именно на игру, а не на драку. Просто так потом получилось в игре.