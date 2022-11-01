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Сегодня, 21:03

Тимкин — о поражении от «Амура»: «Для нас это будет хорошим уроком»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (1:2 Б), а также поделился впечатлениями о своем возвращении в состав команды.

— Первая игра после возвращения. Как себя чувствовали? Насколько было тяжело влиться в ритм?

— Чувствую себя хорошо, полностью восстановился, в ритм влился. Настрой у команды был запредельный, просто «Амур» хорошо сыграл, они ловили на себя шайбу. Такие игры бывают, ничего не сделаешь.

 — В чем причина такого неудачного начала встречи?

— Сложно сказать, но настраивались хорошо. Просто так получилось.

— Насколько для команды имеет значение, что прервалась победная серия?

— Мы настраиваемся на каждый матч, идем шаг за шагом. Стараемся выиграть каждую встречу. Будем прогрессировать, для нас это станет хорошим уроком.

 — У вас был хороший момент...

— Да, надо было забивать. Начал что-то перебирать, надо было бросить. Может, забил бы.

— Что положительного из этой игры можно вынести?

— Мы отыгрались, для нас это урок — находить силы, эмоции, входить в игру. Впереди «Зеленое дерби», настраиваемся на матч. Все прекрасно понимают, куда мы едем.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/evgeniy-timkin-dlya-nas-eto-budet-khoroshim-urokom/
Евгений Тимкин
ХК Амур
ХК Салават Юлаев
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