Форвард «Северстали» Аймурзин: «Хороший сезон, но могли сыграть и лучше»

Форвард «Северстали» Даниил Аймурзин оценил свои выступления в текущем сезоне КХЛ.

На счету 21-летнего хоккеиста 55 очков, набранных в 68 матчах за череповецкий клуб.

«В начале сезона не получалось набирать много очков, я все-таки такой человек, который долго привыкает. Но когда нащупали химию, то и звено хорошо начало играть, и команда в целом. Все это придавало уверенности. Хороший сезон, но могли бы сыграть и лучше. И я тоже мог лучше», — приводит слова Аймурзина Legalbet.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» заняла пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда уступила «Спартаку» со счетом 1-4.