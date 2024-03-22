«Спартак» продал все билеты на четвертый матч с «Металлургом» в Кубке Гагарина

«Спартак» реализовал все билеты на четвертый матч серии второго раунда Кубка Гагарина против «Металлурга», сообщается на официальном сайте красно-белых.

Игра состоится в субботу, 23 марта, в Москве на арене «Мегаспорт». Начало — в 17.00 по местному времени. На данный момент счет в серии — 2-1 в пользу магнитогорской команды.

Ранее красно-белые установили рекорд посещаемости домашних матчей московских команд в текущем сезоне КХЛ. Игру с «Металлургом» (5:2) в рамках 1/4 финала Кубка Гагарина, которая прошла 21 марта, посетили 11 128 зрителей.