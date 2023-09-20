Нападающий Шенфельд продолжит карьеру в «Куньлуне»

Как стало известно «СЭ», российский нападающий Антон Шенфельд в ближайшее время станет игроком «Куньлуня».

Прошлый сезон 30-летний форвард провел в «Сибири», с которой расторг контракт в декабря 2022. Помимо новосибирского клуба, в КХЛ воспитанник магнитогорского хоккея выступал за «Металлург», «Ладу», «Торпедо», за набрав в общей сложности 192 (64+128) очка в 478 матчах.

«Куньлунь» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 10 очков в 9 встречах.