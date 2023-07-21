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Сегодня, 18:03

«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Дергачевым

Мария Гусева
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«Нефтехимик» в Telegram-канале объявил о подписании контракта с нападающим Александром Дергачевым.

Соглашение 26-летнего форварда с клубом из Нижнекамска рассчитано на один сезон.

Дергачев дважды становился серебряным призером молодежного чемпионата мира. В 2015 году на драфте НХЛ был выбран клубом «Лос Анджелес Кингз» под общим номером 74. В 2017 году в составе СКА форвард стал обладателем Кубка Гагарина.

С 2021 года Дергачев выступал за «Авангард». В сезоне-2022/23 нападающий провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 15 (7+8) очков. В плей-офф хоккеист провел 14 игр и не отметился результативными действиями.

Александр Дергачев
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
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