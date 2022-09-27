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КХЛ

27 сентября, 21:48

«Нефтехимик» переиграл «Сибирь» в овертайме и одержал первую победу в сезоне

Иван Шитик
Корреспондент

«Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамцы на своем льду переиграли в овертайме «Сибирь» — 2:1.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. На гол нападающего нижнекамцев Павла Порядина точным броском ответил защитник сибиряков Тревор Мерфи.

В овертайме решающий бросок нанес нападающий «Нефтехимика» Ансель Галимов.

Таким образом, клуб прервал серию из 10 поражений подряд. На данный момент команда занимает 11-е место в таблице Востока.

Хоккей

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Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Порядин — 5 (Камара), 6:51 — 1:0. Мерфи — 3 (Сетдиков, Бек), 43:51 — 1:1. Галимов — 3 (Назаров, Сидоров), 62:20 — 2:1.

Вратари: Гарипов — Костин.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 38 (13+12+11+2) — 24 (7+8+8+1).

Судьи: Белов, Кулаков.

27 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
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