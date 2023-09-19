Словак Бучек заявил, что его тяжело приняли в чешском «Оцеларжи» после выступлений в КХЛ

Словацкий хоккеист Самуэль Бучек рассказал, что его тяжело приняли в чешском клуба «Оцеларжи» из-за выступлений в КХЛ за «Нефтехимик».

«Когда пришел в раздевалку, ребята замолчали. Затем было созвано собрание, лидеры команды поговорили с тренером и менеджером. На собрании они выступили категорически против. Позднее я встал перед всей командой и сказал, что приехал, чтобы помогать команде добиться успеха», — цитирует игрока РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Sport.sk.

После окончания сезона Бучек покинул клуб и вернулся в словацкую «Нитру».

В прошлом сезоне 24-летний игрок провел за «Нефтехимик» 6 матчей в «регулярке» КХЛ и не набрал ни одного очка.

Ранее федерации хоккея Финляндии, Швеции, Чехии и Словакии сообщали, что игроки из этих стран, выступающие в КХЛ, не будут вызываться в сборные.

23 июля словенский форвард «Амура» Ян Дрозг рассказал, что федерация его страны разрешает ему приезжать в сборную.