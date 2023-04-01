Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:11

Немчинов: «Думаю, серия «Ак Барса» и «Авангарда» затянется минимум на пять матчей»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом».

— Я считаю, что «Ак Барс» и «Авангард» — это равные по силам соперники, — приводит слова Немчинова . В предыдущие три года преимущество было у Омска, но это уже история. Составы обновились, новые тренеры возглавляют команды, поэтому, думаю, будет интересная игра. Я не думаю, что это будет короткая серия, думаю, она затянется минимум на пять матчей.

— Согласны, что команды более-менее похожи: есть одно ударное звено, а остальные на подхвате?

— В самом деле, у этих команд есть ударные звенья, которые больше времени проводят на льду, чаще выходят в большинстве. Они и забивают больше всех в команде. Ну а то, что вы говорите про других игроков на подхвате, я с этим не согласен. И в одной, и в другой команде очень хороший подбор игроков. В плей-офф каждый игрок важен и нужен для победы.

— В противостоянии между Демченко и Биляловым у кого преимущество?

— Считаю, что здесь нет ни у кого преимущества. Вратари сильные, оба хорошо играли в регулярном чемпионате и в первых двух раундах плей-офф тоже проявили себя здорово. Многое в этой серии будет зависеть от игры вратарей.

— В тренерском противостоянии опыт Билялетдинова больше, чем у Кравца. Согласны?

— Конечно, у Зинэтулы Хайдаровича опыта больше, он не раз выигрывал Кубок Гагарина. Здесь преимущество в опыте на стороне Казани. Но в то же время Михаил Григорьевич пришел в команду и ее стабилизировал. Стабилизировал игру, команда поверила в него и теперь здорово играет.

— Шарипзянов выбыл из строя, когда получил порез в Магнитогорске. Большая потеря для омичей?

— Дамир — основной игрок команды, ее капитан. Он много блокирует бросков, надёжен в обороне. Конечно, это большая потеря для команды из Омска.

— Можете спрогнозировать, кто из этой пары пройдет в финал?

— В финале будет победитель этой серии. Здесь равные по силе команды, — сказал Немчинов.

«Ак Барс» и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф Восточной конференции КХЛ 1 апреля в Казани.

Источник: https://metaratings.ru/news/sergei-nemchinov-dumayu-seriya-ak-barsa-i-avangarda-zatyanetsya-minimum-na-pyat-matchei-239846/
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
0
Читайте также
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черкас: «Если Яшкин не начнет серию с ЦСКА, это большая потеря для СКА»

Скворцов: «Магнитка» не справилась со своими внутренними демонами, но разве это причина умалять заслуги «Авангарда»?