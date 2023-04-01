Немчинов: «Думаю, серия «Ак Барса» и «Авангарда» затянется минимум на пять матчей»

Сегодня, 12:11
Двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом».
— Я считаю, что «Ак Барс» и «Авангард» — это равные по силам соперники, — приводит слова Немчинова . В предыдущие три года преимущество было у Омска, но это уже история. Составы обновились, новые тренеры возглавляют команды, поэтому, думаю, будет интересная игра. Я не думаю, что это будет короткая серия, думаю, она затянется минимум на пять матчей.
— Согласны, что команды более-менее похожи: есть одно ударное звено, а остальные на подхвате?
— В самом деле, у этих команд есть ударные звенья, которые больше времени проводят на льду, чаще выходят в большинстве. Они и забивают больше всех в команде. Ну а то, что вы говорите про других игроков на подхвате, я с этим не согласен. И в одной, и в другой команде очень хороший подбор игроков. В плей-офф каждый игрок важен и нужен для победы.
— В противостоянии между Демченко и Биляловым у кого преимущество?
— Считаю, что здесь нет ни у кого преимущества. Вратари сильные, оба хорошо играли в регулярном чемпионате и в первых двух раундах плей-офф тоже проявили себя здорово. Многое в этой серии будет зависеть от игры вратарей.
— В тренерском противостоянии опыт Билялетдинова больше, чем у Кравца. Согласны?
— Конечно, у Зинэтулы Хайдаровича опыта больше, он не раз выигрывал Кубок Гагарина. Здесь преимущество в опыте на стороне Казани. Но в то же время Михаил Григорьевич пришел в команду и ее стабилизировал. Стабилизировал игру, команда поверила в него и теперь здорово играет.
— Шарипзянов выбыл из строя, когда получил порез в Магнитогорске. Большая потеря для омичей?
— Дамир — основной игрок команды, ее капитан. Он много блокирует бросков, надёжен в обороне. Конечно, это большая потеря для команды из Омска.
— Можете спрогнозировать, кто из этой пары пройдет в финал?
— В финале будет победитель этой серии. Здесь равные по силе команды, — сказал Немчинов.
«Ак Барс» и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф Восточной конференции КХЛ 1 апреля в Казани.