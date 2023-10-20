Тренер «Сибири» Немировски: «Ситуация такая, что нам нужна победа в каждом матче»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Доволен тем, как завершили выездную серию. Хорошо начали сегодня. Неплохой был первый период, но под конец сломали нас немного удаления. Второй период в целом неплохо тоже действовали, но неуверенно, не держали шайбу. А вот в третьем уверенно уже начали действовать, держали шайбу и вытащили игру. Вообще могли даже еще и раньше забить, до овертайма, но и так хорошо. Ребята бились сегодня здорово. Мы каждую игру хотим выиграть, не смотрим, против кого играем. Ситуация такая, что нам нужна победа в каждом матче», — сказал Немировски.

«Сибирь» прервала серию «Ак Барса» из 5 побед и набрала 21 очко. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице «Востока». У «Ак Барса» — 28 очков и второе место.

В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 22 октября.