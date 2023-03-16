Николишин: «Ставлю на «Торпедо» в паре со СКА»

Бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин высказался о четвертьфинальной паре Кубка Гагарина СКА — «Торпедо».

— С точки зрения, скажем так, политических движений в нашем хоккее дуэль Игоря Ларионова и Романа Ротенберга — самая интересная во втором раунде?

— Притянуто за уши. Ротенберг же не играет против Ларионова в хоккей. Играют команды СКА и «Торпедо». Считать эту пару противостоянием тренеров по мне неправильно, — приводит «РБ Спорт» слова Николишина.

— Слышали инсайды, что многие наши тренеры болеют против Ларионова, так как он своими новшествами рушит привычный уклад, и многие руководители задумаются, какой им будет нужен рулевой в будущем?

— С инсайдерами не знаком, но свое мнение я неоднократно озвучивал публично: последние 15 лет уничтожали свой хоккей в вопросе самобытности и стиля. А «Торпедо» Ларионова показывает игру, на которую идет зритель. Причем не только в Нижнем, но и по всей стране.

— По-вашему, победа «Торпедо» в серии со СКА хоть сколько-нибудь реальна?

— Я уже прогнозировал исход этой серии и могу повторить еще раз: ставлю на «Торпедо».

Первый матч серии СКА — «Торпедо» пройдет сегодня, 16 марта, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.