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16 марта, 22:15

Кубок Гагарина, 16 марта: «Ак Барс» победил «Адмирал», СКА обыграл «Торпедо»

Сергей Ревенко
Корреспондент
Хоккеисты СКА празднуют заброшенную шайбу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Матчи второго раунда Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина — смотрите в Okko

16 марта, четверг

Восточная конференция

«Ак Барс» — «Адмирал» — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Голы: Радулов — 5 (Галиев, Кагарлицкий), 10:02 — 1:0. Галиев — 5 (Шипачев, Войнов), 19:03 — 2:0. Шулак — 1 (бол., Криштоф), 22:34 — 2:1. Елисеев — 1 (Гутик, Червены), 29:32 — 2:2. Лямкин — 1 (бол., Петров), 47:08 — 3:2.
Вратари: Билялов — Серебряков (58:44).
Штраф: 8 — 14.
Броски: 36 (14+15+7) — 37 (8+10+19).
Судьи: Гашилов, Гофман.
16 марта. Казань. Татнефть-Арена. 8510 зрителей.
Счет в серии: 1-0.

Западная конференция

СКА — «Торпедо» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Прохоркин — 1 (Педан, Гребенщиков), 45:17 — 1:0. Фирстов — 3 (Ян, Конюшков), 57:18 — 1:1. Яшкин — 5, 65:09 — 2:1.
Вратари: Николаев — Кульбаков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 28 (8+11+6+3) — 30 (6+9+5+10).
Судьи: Раминг, Фатеев.
16 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12059 зрителей.
Счет в серии: 1-0.

Результаты всех матчей плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке

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Букмекерская компания ФОНБЕТ считает СКА безусловным фаворитом матча против «Торпедо». На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.60, что составляет приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех нижегородцев — за 5.30 (17%).

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
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