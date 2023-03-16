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16 марта, 09:10

Николишин: «У ЦСКА в серии с «Северсталью» очень неудачно выступила вратарская линия»

Алина Савинова
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Бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин считает, что на выступлении ЦСКА в плей-офф КХЛ сказываются проблемы во вратарской линии.

«Прошлый сезон сразу можно забыть. Многое поменялось. Главное, в том году у ЦСКА вратарский вопрос качественно закрывал Иван Федотов, а теперь мучаются — в серии с «Северсталью» очень неудачно выступила вратарская линия. А фаворит ли «Локомотив», совершенно без понятия — вопрос некорректный. Будем смотреть», — приводит «РБ Спорт» слова Николишина.

Также он ответил на вопрос, почему армейцы прошли дальше только по итогам седьмой игры.

«Так сами же игроки ЦСКА говорят о недооценке соперника. «Северсталь» вообще хорошая команда, которая на протяжении нескольких лет формируется и готовится одним тренером — это немаловажный фактор. Не сильно удивлен, что серия получилась достаточно равной. Андрей Разин построил самобытную и интересную команду», — добавил специалист.

В рамках второго раунда Кубка Гагарина армейцы сыграют с «Локомотивом». Первый матч между командами пройдет 17 марта и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-nikolishin-tsska-muchaetsya-iz-za-vratarskoj-linii/
Андрей Николишин
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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