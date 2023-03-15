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Сегодня, 21:00

Жамнов: «Хочется помочь «Спартаку» вернуть победные традиции»

Алина Савинова
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, как проходили переговоры с московским клубом о его назначении.

«Шел диалог. Я говорил, что мне интересно, мне надо было понять специфику развития клуба и что нужно, чтобы команда играла намного лучше. Просто обсуждали все нюансы — это нормальные вещи. Ни для кого не секрет, что «Спартак» рассматривал другие кандидатуры, все шло параллельно. Это нормальная практика — интервью с разными тренерами», — приводит ТАСС слова Жамнова.

Также он признался, что считает вызовом для себя назначение в «Спартаке».

«Любое назначение для любого тренера — это вызов что-то доказать, что-то сделать. У каждого тренера свое видение, хочется просто помочь вернуть спартаковские победные традиции. Но это будет зависеть от всех нас», — добавил тренер.

«Спартак» дважды менял тренерский штаб по ходу сезона-2022/23, но все равно закончил регулярный чемпионат на девятом месте на «Западе», не попав в плей-офф КХЛ.

Источник: https://tass.ru/interviews/17273251
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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