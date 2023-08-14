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Сегодня, 19:21

Оберг — о переходе в «Барыс»: «Для меня это возможность перезагрузиться и выйти на более высокий уровень»

Алина Савинова
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Нападающий «Барыса» Понтус Оберг рассказал об эмоциях от возвращения в КХЛ.

«Пока все здорово, новый этап в карьере. И, конечно, прошлый опыт игры и жизни здесь мне определенно поможет. До старта чемпионата не так много времени, нахожусь в предвкушении. Кстати, город, в котором живу очень красив», — приводит Metaratings.ru слова хоккеиста.

Также Оберг объяснил, почему решил выбрать «Барыс» для продолжения карьеры.

«Думаю, для меня это возможность перезагрузиться и выйти на более высокий уровень. Клуб был заинтересован во мне еще в начале лета, хорошо, что все стороны смогли договориться», — добавил он.

Оберг летом 2023 года подписал однолетний контракт с «Барысом». По информации «СЭ», зарплата 29-летнего игрока составит около 34 миллионов рублей в год. Ранее швед выступал за «Тимро», «Торонто», «Миннесоту», «Трактор» и другие клубы.

Источник: https://metaratings.ru/news/oberg-dlya-menya-barys-vozmozhnost-perezagruzitsya-i-vyiti-na-bolee-vysokii-uroven-274241/
Понтус Оберг
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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