Обменянный из СКА Прохоркин расторгнет контракт с «Сочи»

Как стало известно «СЭ», нападающий Николай Прохоркин расторгнет контракт с «Сочи».

24 августа СКА объявил об обмене 29-летнего форварда в «Сочи». Взамен армейцы получили денежную компенсацию.

В общей сложности Прохоркин играл за СКА четыре сезона — с 2016 по 2019 и с 2022 по 2023 годы. Он провел за петербуржцев 172 матча и набрал в них 109 (49+60) очков.