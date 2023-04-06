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КХЛ

Сегодня, 16:21

О'Делл заявил, что на сборы достаточно двух недель

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл рассказал о предсезонной подготовке в России и сравнил ее с заокеанской.

«Если честно, я не понимаю двухмесячные сборы в КХЛ. Это еще один вопрос, который лига могла бы обсудить. В этом сезоне было здорово, я приехал в расположение команды в середине августа. Другие легионеры приехали неделей раньше, а Лилья — сразу после меня. Для меня это было потрясающе. Я тренировался в Канаде, катался, занимался в зале со своим тренером, и этот сезон стал для меня самым продуктивным. Здорово, что я смог готовиться к сезону дома и приехать в середине августа. Сыграл 5-6 товарищеских матчей и к началу сезона чувствовал себя намного лучше, более свежим. Долгие сборы — это олдскул, метод старой закалки, который любят русские. На мой взгляд, сборы надо сократить до двух недель, но это лично мои мысли. Так работают в Северной Америке, где надо приезжать в лагерь уже готовым. Надо самому расставлять приоритеты, хотеть быть в форме. За океаном игроки усиленно тренируются дома, бьются за место в составе, за свою работу, когда приезжают в североамериканский тренинг-кэмп. Времена изменились, два месяца бега каждый день, на мой взгляд, не очень хорошо», — приводит слова О'Делла «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5058059-o-dell-dolgie-sbory-v-khl-oldskul-kotoryj-lyubyat-russkie-dvuh-nedel-dostatochno.html
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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