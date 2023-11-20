Олимпийский чемпион по хоккею назвал футбол спортом номер один в России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение о замене трансляции матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА на федеральном спортивном канале «Матч ТВ».

«Да какой там суперхоккей? Сборная России всегда в приоритете, — приводит «Спорт День за Днем» слова Кожевникова. — А фанаты хоккея найдут, где посмотреть матч. Думаю, это небольшая проблема. У всех же есть интернет».

Вместо хоккея в эфире покажут товарищескую игру сборной России по футболу против Кубы.

«Футбол — вид спорта номер один. Да какая разница, какой статус у соперника. Это же сборная России, главная команда страны. Ребятам надо играть. Сборная всегда в приоритете. Тут и спорить нечего даже», — сказал Кожевников.