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Сегодня, 16:45

Олимпийский чемпион по хоккею назвал футбол спортом номер один в России

Футболисты сборной России
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение о замене трансляции матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА на федеральном спортивном канале «Матч ТВ».

«Да какой там суперхоккей? Сборная России всегда в приоритете, — приводит «Спорт День за Днем» слова Кожевникова. — А фанаты хоккея найдут, где посмотреть матч. Думаю, это небольшая проблема. У всех же есть интернет».

Вместо хоккея в эфире покажут товарищескую игру сборной России по футболу против Кубы.

«Футбол — вид спорта номер один. Да какая разница, какой статус у соперника. Это же сборная России, главная команда страны. Ребятам надо играть. Сборная всегда в приоритете. Тут и спорить нечего даже», — сказал Кожевников.

Источник: sportsdaily.ru
КХЛ
Сборная России по футболу
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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