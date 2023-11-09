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Сегодня, 14:28

Опубликовано видео задержания Алекса Гальченюка в США

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алекс Гальченюк.
Фото Global Look Press
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Полицейское управление Скоттсдейла (США) опубликовало видео задержания хоккеиста Алекса Гальченюка, сообщает Bleacher Report.

На видео 29-летний хоккеист угрожает полицейским и семье одного из представителей органов правопорядка.

В июле этого года Гальченюка арестовали в Скоттсдейле. Нападающего обвинили в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении и сопротивлении аресту, а также в угрозах. Его приговорили к 30 суткам заключения.

В конце августа американец стал игроком СКА. Он набрал 18 (9+9) очков в 25 матчах за армейцев в КХЛ.

Ранее Гальченюк выступал в НХЛ за «Колорадо», «Аризону», «Торонто», «Оттаву», «Миннесоту», «Питтсбург» и «Монреаль».

Александр Гальченюк-младший
Хоккей
ХК СКА
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