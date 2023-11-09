Опубликовано видео задержания Алекса Гальченюка в США

Полицейское управление Скоттсдейла (США) опубликовало видео задержания хоккеиста Алекса Гальченюка, сообщает Bleacher Report.

На видео 29-летний хоккеист угрожает полицейским и семье одного из представителей органов правопорядка.

В июле этого года Гальченюка арестовали в Скоттсдейле. Нападающего обвинили в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении и сопротивлении аресту, а также в угрозах. Его приговорили к 30 суткам заключения.

В конце августа американец стал игроком СКА. Он набрал 18 (9+9) очков в 25 матчах за армейцев в КХЛ.

Ранее Гальченюк выступал в НХЛ за «Колорадо», «Аризону», «Торонто», «Оттаву», «Миннесоту», «Питтсбург» и «Монреаль».