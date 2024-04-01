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1 апреля, 21:48

Орлов о переносе совета директоров СКА на две недели: «Обеспокоены результатами и очень тщательно готовятся к собранию»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова председателя совета директоров СКА Александра Медведева о переносе с 6 на 20 апреля совета директоров клуба, на котором будут подведены итоги выступления армейцев в чемпионате КХЛ-2023/24.

«Совет директоров должен был состояться 6 апреля, а его перенесли на 20 апреля. Совет обеспокоен результатами и очень тщательно готовится к собранию двадцатого числа, еще раз взвешивая все за и против. Учитывается, что четыре игрока — Александр Никишин, Андрей Педан, Борна Рендулич, Владимир Алистров — не участвовали в последних решающих матчах. Конечно, это потери, но в то же время было столько просчетов, столько неоправданных удалений и небрежность. В общем будет анализ работы клуба и команды в завершившемся сезоне, будут приниматься решения, как и кому готовиться к новому. Есть недовольство выступлением команды, поэтому 20 апреля будет серьезный разговор, не случайно совет директоров перенесли», — сказал Орлов «СЭ».

Должность главного тренера невских армейцев с января 2022 года занимает Роман Ротенберг. 25 марта СКА уступил «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в серии со счетом 1-4.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Александр Медведев (руководитель)
Геннадий Орлов
Кубок Гагарина
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