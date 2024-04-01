Баландин: «Металлург» должен побеждать в серии против «Автомобилиста»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом».

Первая игра пройдет 3 апреля в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск.

«Я считаю, что Магнитогорск должен побеждать в серии против «Автомобилиста». Будет большой сенсацией, если дальше пройдет Екатеринбург. «Автомобилист» никогда в своей истории не играл в финале. Хотя команда преобразилась в серии против СКА, показала хороший, результативный хоккей и дисциплинировано играла в обороне», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

В предыдущих раундах плей-офф «Металлург» обыграл «Амур» (4-2) и «Спартак» (4-2), а «Автомобилист» победил «Ак Барс» (4-1) и СКА (4-1).