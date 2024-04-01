Баландин: «По составу «Локомотив» немного посильнее. Но «Трактор» уже доказал, что у него есть характер»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о предстоящей серии полуфинала Кубка Гагарина между челябинским клубом и «Локомотивом».

Первая игра пройдет 2 апреля в Ярославле. Начало — в 19.30 мск.

«Ждем интересных матчей, и хотелось бы, чтобы «Трактор» нас еще порадовал. Хотя в этом сезоне уже многое сделано и это тоже может успокоить некоторых хоккеистов. Но они должны понимать, что такая возможность может представиться лишь раз за карьеру и результата надо добиваться по максимуму. По составу «Локомотив» немного посильнее. Но в плей-офф возможно все, и «Трактор» уже доказал, что у него есть характер и он может выходить из тяжелых ситуаций. Ждем от команды дальнейших побед», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Во втором раунде Кубка Гагарина «Трактор» победил в серии московское «Динамо» со счетом 4-0. Что касается «Локомотива», то команда из Ярославля обыграла «Авангард» (4-3).