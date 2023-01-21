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Сегодня, 02:47

Панин объяснил, в чем «Нефтехимик» превзошел «Салават»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Соперник превзошел нас в желании ловить на себя шайбу, вылезти на ворота, выигрывать единоборства. Потом в третьем периоде мы встрепенулись, но счет был такой, что нам было тяжело догнать. Можно ли найти плюсы в таком матче? Во втором периоде вышли совершенно другими. Тяжело получать 0:3. Где-то нам не хватает в завершении, быть хладнокровнее, а где-то — более агрессивными. В любом случае есть разбор, где нам показывают, что мы делали хорошо, а что плохо. Мое состояние после повреждения? Оно близко к оптимальному. Думаю, втягиваюсь в игру», — приводит пресс-служба лиги слова Панина.

«Нефтехимик» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. «Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд и располагается на 6-й строчке с 63 очками.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/20/508616.html#game881840
Григорий Панин
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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