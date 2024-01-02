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Сегодня, 12:05

Переговоры о продлении контракта Радулова с «Ак Барсом» отложены

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Радулов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент нападающего «Ак Барса» Александра Радулова Юрий Николаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта хоккеиста.

«Пока ничего нет по поводу продления контракта. Мы просто в какой-то определенный момент поговорили о чем-то и пока отложили разговор. Желание у Радулова играть есть. Он еще будет играть в клубе, но пока, в каком, не могу сказать. Возможны варианты, почему нет. Но сначала надо посмотреть, как пройдет сезон, а потом делать выводы», — сказал Николаев «СЭ».

Действующее соглашение 37-летнего хоккеиста рассчитано до 30 апреля 2024 года. Радулов выступает за «Ак Барс» с 2022 года.

В текущем сезоне КХЛ форвард провел 39 матчей и набрал 28 (10+18) очков.

Александр Радулов
ХК Ак Барс
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