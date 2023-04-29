Полтапов: «ЦСКА — это клуб, который выполняет свои задачи»

Форвард ЦСКА Прохор Полтапов поделился впечатлениями от седьмого матча финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).

«Я счастлив! Мы — чемпионы! Выполнили нашу цель. Все эмоции ушли, сейчас какое-то опустошение. У нас были задачи, мы вели со счетом 3-1, был настрой на победу. Хоть мы и довели дело до счета 3-3, но мы выполнили задачу. ЦСКА — это клуб, который выполняет свои задачи. Я счастлив, мне нечего больше сказать!» — приводит «РБ Спорт» слова Полтапова.

29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии обыграл «Ак Барс» и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.