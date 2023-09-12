Порядин: «Спартак» не имеет права так играть»

Сегодня, 03:18
Форвард «Спартака» Павел Порядин поделился мнением о старте команды в новом сезоне КХЛ.
— Тяжело сейчас говорить. Слов пока нет, — приводит млова Порядина «Известия». — Провалили последний матч с «Адмиралом». В принципе, нам есть еще над чем работать. Мы не имеем права так играть. Моментами выступаем более-менее, но это «более-менее» сразу портит игра в обороне. Такие ошибки показывают: нам есть куда расти.
— Когда вы проиграли «Куньлуню», со стороны казалось, что играли вы при этом хорошо. Но матч с «Адмиралом» был проигран и в плане качества хоккея. Согласны?
— Соперник переиграл нас за счет большего желания, движения. Потому что нужно играть с самого начала. Каждый раз мы об этом говорим, но я не знаю, как будто не доходит до нас. Когда вроде делаешь на этом акцент, и подобное опять случается. Не знаю, может быть, психологический момент. Повторюсь, есть над чем работать. Конечно, есть и положительные моменты. Но они стираются этими неудачами.
«Спартак» после 4 матчей имеет в своем активе 4 очка. Команда занимает седьмое место в Западной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь РС
|5
|4
|1
|8
|2
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|3
|Динамо М
|5
|3
|2
|6
|4
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|5
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|9
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|10
|Локомотив
|4
|2
|2
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|3
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|5
|2
|3
|4
|8
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|9
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|10
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|11
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|12
|Лада
|4
|1
|3
|2
|12.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|- : -
|12.09
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь РС
|- : -
|12.09
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|12.09
|19:00
|
Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|12.09
|19:30
|
СКА – Спартак
|- : -