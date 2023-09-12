Порядин: «Спартак» не имеет права так играть»

Форвард «Спартака» Павел Порядин поделился мнением о старте команды в новом сезоне КХЛ.

— Тяжело сейчас говорить. Слов пока нет, — приводит млова Порядина «Известия». — Провалили последний матч с «Адмиралом». В принципе, нам есть еще над чем работать. Мы не имеем права так играть. Моментами выступаем более-менее, но это «более-менее» сразу портит игра в обороне. Такие ошибки показывают: нам есть куда расти.

— Когда вы проиграли «Куньлуню», со стороны казалось, что играли вы при этом хорошо. Но матч с «Адмиралом» был проигран и в плане качества хоккея. Согласны?

— Соперник переиграл нас за счет большего желания, движения. Потому что нужно играть с самого начала. Каждый раз мы об этом говорим, но я не знаю, как будто не доходит до нас. Когда вроде делаешь на этом акцент, и подобное опять случается. Не знаю, может быть, психологический момент. Повторюсь, есть над чем работать. Конечно, есть и положительные моменты. Но они стираются этими неудачами.

«Спартак» после 4 матчей имеет в своем активе 4 очка. Команда занимает седьмое место в Западной конференции.