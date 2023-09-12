Гуськов отреагировал на поражение «Салавата» в матче с «Металлургом»

Сегодня, 03:01
Форвард «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:2).
— В первом периоде две ненужные ошибки, которые привезли сами себе, — приводит слова Гуськова официальный сайт клуба. — Потом включились, забили один гол, были ещё моменты, надо над этим работать.
— «Металлург» был заметнее агрессивнее. «Салавату» не хватало активности?
— Думаю, мы должны во всем прибавлять, работать над этим, что мы и будем делать. Впереди «Зеленое дерби», будем ждать хорошей игры с нашей стороны.
— Что для вас первый домашний матч в сезоне?
— Положительные эмоции от болельщиков. У нас не получилось сегодня их порадовать, будем отыгрываться в следующем матчи. Зрители гонят всегда вперед, им огромное спасибо. Постараемся их порадовать.
— Что испытывали перед началом игры в связи с поднятием стяга Родиона Амирова?
— Тяжеловато было это переживать, я хорошо знал Родиона, мы выступали вместе за сборную. Мы старались играть за него, он в наших сердцах, часть команды.
«Салават» после 4 матчей имеет 4 очка и занимает шестое место в Восточной конференции.
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|12.09
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Трактор – Лада
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