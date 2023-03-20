Потайчук — о предстоящем матче между СКА и «Торпедо»: «Возможно, будет овертайм»

Бывший ассистент главного тренера СКА Андрей Потайчук поделился ожиданиями от третьего матча второго раунда Кубка Гагарина между петербургским клубом и «Торпедо».

«В Нижнем Новгороде настоящий бум на хоккей. Мне друзья рассказывали, что во время регулярного сезона достать билет было практически невозможно. В плей-офф тем более, арена переполнена. Жду яркой игры против СКА и большое количество шайб, отступать некуда, счет в серии 2:0, домашняя победа торпедовцам очень нужна. Возможно, будет овертайм, в дополнительное время они тоже классно играют, не закрываются и много атакуют», — цитирует Потайчука Legalbet.

Третий матч между командами пройдет сегодня, 20 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Счет в серии на данный момент 2-0 в пользу СКА.