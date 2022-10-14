Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о новом стадионе клуба «G-Drive Арене».

«Нам удалось сделать невероятное: всего за два года мы построили нашу невероятную Арену — и открыли ее тремя яркими событиями, показав многофункциональность этого современного комплекса. Грандиозное шоу открытия 1 октября — от режиссера открытия Олимпиады в Сочи Андрея Болтенко, где была рассказана история Омска и омского хоккея. Противостояние двух хоккейных лидеров Сибири — и победа „ястребов“, которую мы так ждали, первая на Арене.

И уже на следующий день она была готова к проведению ледового шоу Ильи Авербуха „Чемпионы“, где омичи увидели выступления мировых звезд фигурного катания. Через несколько часов после концерта „Ленинграда“ площадка была готова к хоккейной тренировке „Авангарда“. Спасибо каждому из десятков тысяч, кто разделил с нами этот праздник. Все это говорит о том, что „G-Drive Арена“ способна принимать мероприятия самого крупного масштаба», — передает слова Крылова пресс-служба клуба.

Также председатель совета директор «Авангарда» отметил и небольшие недочеты, которые были выявлены за первые недели работы арены.

«Мы знаем о всех недочетах, которые были выявлены за первые недели активной работы G-Drive Арены. Наша команда проекта не прекращает работу ни на минуту и продолжает совершенствовать наш новый дом. Уверен, первые результаты вы увидите в ближайшее время — и совсем скоро мы получим Арену в том виде, в котором задумывали.

Параллельно с работой над точечным исправлением недочетов мы формируем график проведения мероприятий нехоккейного плана — ведь именно такой, многофункциональной, мы строили G-Drive Арену. Верю, что она станет новым культурным центром Омска и точкой притяжения для его жителей и гостей города», — сказал Крылов.

В видео, которое посвящено открытию «G-Drive Арены», отмечается, что за первые 3 дня ее посетили 31 тысяча зрителей.