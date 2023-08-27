Медведев: «Уверен, новая победа СКА в Кубке Гагарина не за горами, а именно весной 2024 года»

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев выразил уверенность, что СКА победит в Кубке Гагарина в сезоне-2023/24.

«Мы сегодня представляем команду СКА в этом прекрасном месте, в этом прекрасном комплекте Ленинское. У нас презентации были и на ледовом, и на стрелке Васильевского острова, и в ледовом доме. И вот новое прекрасное место, и погода нам благоволит. И вчера СКА не только выиграл турнир имени Пучкова. Чтобы ознаменовать этот день выиграла женская футбольная команда, футбольный «Зенит» разгромил «Урал» и женская баскетбольная присоединилась к этому, набрав 98 очка в спарринговом-матче. Это означает, что победная волна в городе есть, и надо ее подхватить.

Алексей Борисович (Миллер) поручил мне заниматься СКА в сезоне 2006/07. Прошло много времени, и я счастлив, как говорил Шварценеггер: «I’ll be back». Если бы вы спросили в чем секрет пяти подряд побед «Зенита» в чемпионате. Конечно, без поддержки Газпрома никаких побед бы не было. Но с управленческой точки зрения — это правильная расстановка кадров и строгий спрос по всем позициям. Уверен, что в СКА это будет реализовано и новая победа команды, третья в Кубке Гагарина не за горами, а именно весной 2024 года», — сказал Медведев.

В прошлом сезоне двукратный обладатель Кубка Гагарина СКА дошел до финала Западной конференции, где проиграл будущему обладателю трофея ЦСКА.