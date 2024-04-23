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Сегодня, 15:49

Есмантович: «ЦСКА на трансферном рынке продолжает работать в рамках санкций ИИХФ»

Михаил Зислис
Обозреватель
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о трансферной политике армейского клуба.

«Пока ЦСКА на трансферном рынке продолжает работать в рамках санкций, наложенных на клуб ИИХФ. В настоящее время идут судебные разбирательства. Александра Самонова ЦСКА не рассматривал и переговоров по нему с «Салаватом Юлаевом» не вел. С Адамом Рейдеборном мы разговаривали по телефону. Но, скорее всего, его в команде не будет. Он хочет доработать следующий год контракта в Швейцарии с «Берном», — сказал Есмантович.

В прошедшем ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 28-летний Самонов провел 49 матчей, в которых одержал 29 побед. В Кубке Гагарина у него 6 игр и 2 победы.

32-летний Рейдеборн выступает за «Берн» из Швейцарии. В текущем сезоне у него 40 проведенных встреч и 22 победы.

Хоккей
КХЛ
ХК Берн
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
Адам Рейдеборн
Александр Самонов
Игорь Есмантович
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